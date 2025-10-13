Аналитик Уотсон: Запад формирует новые угрозы для РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уотсон считает, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время
Уотсон считает, что конфликт на Украине не завершится в ближайшее время Фото:

Запад формирует новые вызовы для России сразу в нескольких регионах, заявил аналитик Алан Уотсон в социальной сети Х. По его словам, напряженность растет в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе, а также в Молдавии и Румынии, где отмечается усиление военного присутствия НАТО. Об этом сообщил сам Уотсон в личном аккаунте.

«Не ждите, что конфликт (на Украине — прим. URA.RU) закончится в 2025 году. Нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в Румынии, где НАТО строит крупную авиабазу. Россия знает, что война только началась», — написал Уотсон.

Скандинавские государства и Финляндия формируют новую линию противостояния с Российской Федерацией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, ситуация в регионе существенно изменилась после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Как отмечает эксперт, на территории этих стран начали размещаться военные базы, что фактически превращает Скандинавию в обширный фронт против России и делает регион неким «северным аналогом Украины».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запад формирует новые вызовы для России сразу в нескольких регионах, заявил аналитик Алан Уотсон в социальной сети Х. По его словам, напряженность растет в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе, а также в Молдавии и Румынии, где отмечается усиление военного присутствия НАТО. Об этом сообщил сам Уотсон в личном аккаунте. «Не ждите, что конфликт (на Украине — прим. URA.RU) закончится в 2025 году. Нарастает напряженность в Арктике, Балтийском и Черном морях, на Кавказе (Азербайджан, Армения, Грузия), в Молдавии (прибывают войска НАТО) и в Румынии, где НАТО строит крупную авиабазу. Россия знает, что война только началась», — написал Уотсон. Скандинавские государства и Финляндия формируют новую линию противостояния с Российской Федерацией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, ситуация в регионе существенно изменилась после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Как отмечает эксперт, на территории этих стран начали размещаться военные базы, что фактически превращает Скандинавию в обширный фронт против России и делает регион неким «северным аналогом Украины».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...