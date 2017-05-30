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12:57  30 мая 2017 2

Сити-менеджер Салехарда в лидерах рейтинга мэров. Опередил даже Собянина

Празднование Дня Победы в ВОВ в Салехарде, кононенко иван, день победы, 9 мая
Иван Кононенко сохранил лидирующие позиции в рейтинге глав российских городовФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава администрации Салехарда Иван Кононенко снова в лидерах рейтинга российских мэров. С начала года он сохраняет стабильное второе место. Лидером рейтинга в этот раз стал глава Белгорода Константин Полежаев. А бывший лидер — мэр Москвы Сергей Собянин, опустился при этом на третью строчку.

Составители рейтинга — центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и финансовый университет при правительстве РФ. Они отмечают, что стабильность сити-менеджеру Салехарда обеспечивает тесная связь с главой региона Дмитрием Кобылкиным.

«Когда губернатор был руководителем Пуровского района, Иван Кононенко возглавлял населённые пункты, входящие в состав района. Как „доверенное лицо“ нового губернатора Кононенко продолжил карьеру в окружной столице и демонстрирует высокий уровень лояльности руководителю субъекта. Данный фактор является одним из основных столпов его образа и уровня поддержки у населения», — сообщается в анализе рейтинга мэров на официальном сайте Центра «Рейтинг».

По данным центра, поддерживают деятельность градоначальника 60-65% жителей города, что является хорошим показателем. К негативным факторам составители отнесли проблемы с дорогами, которые неоднократно поднимались СМИ и общественностью. Также из отрицательного — проблемы с ветшающим деревянным жилфондом. Однако это не сильно повлияло на позиции Ивана Кононенко. Негатив перекрыли позитивные моменты, такие как строительство в Салехарде самого большого спортивного комплекса в Заполярье, ввод нового жилья. Не смогла пошатнуть позиции главы администрации даже интернет-петиция с требованием его отставки. Она не получила поддержки населения.

Специалисты центра «Рейтинг» проанализировали и ослабление позиций московского мэра Сергея Собянина. По их мнению, он серьезно потерял доверие населения из-за своей программы по сносу «хрущевок».

Вячеслав Егоров
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