17:30 03 мая 2017 0

Основные баталии вокруг сноса пятиэтажек в Москве власть хочет передвинуть на сезон отпусков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Предложение спикера Государственной думы Вячеслава Володина отложить рассмотрение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении не является свидетельством того, что власть ставит крест на реализации проекта. Опрошенные «URA.RU» эксперты выдвинули несколько версий происходящего.

В среду, 3 мая, спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил отложить рассмотрение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы во втором чтении. Володин полагает, что второе чтение должно состояться только после окончания поадресного опроса жителей домов, подпадающих под снос. По мнению спикера, следует вернуться к рассмотрению законопроекта в июле.

Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы в первом чтении был принят Госдумой 20 апреля. Позднее, когда программа реновации вызвала протест со стороны москвичей, в ситуацию вмешался лично глава государства. Владимир Путин заявил, что все процедуры должны предусматривать «добровольное согласие» жильцов на новые условия.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что столичные власти гарантируют 100% граждан, которые не захотят переезжать в другое место, квартиру в том же районе.

Накануне, 2 мая, был опубликован список домов, которые должны попасть под снос. В общей сложности в нем оказались 4,5 тыс. домов в 85 районах столицы. Изначально планировалось снести почти 8 тыс. домов общей площадью 25 млн кв. м, в которых проживают около 1,6 млн человек.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить рассмотрение законопроекта о реновации на лето Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев пояснил «URA.RU», что происходящее — «не отступление, не сдача позиций, это корректировка в соответствии со сложившимися в общественном мнении реалиями».

«Это нормальный процесс согласования интересов с опорой на мнение москвичей. Хотя до доверия к программе еще далеко. Думаю, что решение председателя Госдумы сюрпризом для руководства Москвы не стало. Сейчас надо сглаживать, а не обострять», — подчеркнул Калачев.

Глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов в беседе с «URA.RU» указал на то, что заявление спикера Государственной думы следует рассматривать в контексте традиционного пикирования Володина и Собянина.

«С другой стороны, его предложения не отрицают саму концепцию реновации, в целом одобренную федеральной властью, а лишь откладывают вопрос на лето и предполагают проведение слушаний. Летом вопрос может пойти легче, поскольку начнется сезон отпусков. Это также можно рассматривать как попытку выпустить пар, ведь на май намечены протесты», — сказал Миронов.

Впрочем, есть и другая версия происходящих событий. При помощи острой дискуссии вокруг программы реновации в Москве власть решает проблему перехвата информационной повестки, утверждает в беседе с «URA.RU» политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. По его мнению, после протестных акций 26 марта власть несколько потеряла контроль над повесткой дня.

«Нынешняя тема очень удачная. Она вполне укладывается в общий контекст информационной кампании и волнует население. При этом власть не отказывается от программы реновации. Но главная задача, которая решается сегодня, конечно же, информационная», — полагает собеседник агентства.

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов пояснил «URA.RU», что это «вполне здравое предложение, которое позволит немного успокоить москвичей».

«Это время также следует использовать для более детальной подготовки законопроекта ко второму чтению, продолжать работать над сбором поправок, обсуждать их с общественностью и экспертным сообществом. Перед Сергеем Собяниным на высшем уровне поставлена задача — не раскачивать этой инициативой протестные настроения жителей, которые в столице традиционно сильны», — сказал Иванов.

В то же время он признал, что Москва уже гудит, как разбуженный улей. «У людей множество вопросов: где именно они будут жить, когда будет построено жилье под расселение, насколько качественным оно будет, как далеко будет находиться от метро. На эти и многие другие вопросы мэрия сейчас отвечает только общими фразами, а людей интересует конкретика», — отметил собеседник «URA.RU».

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в разговоре с «URA.RU» отметил, что на выбор граждан во время сентябрьских муниципальных выборов в столице повлияет повестка, заданная в мае.

«Недаром во время губернаторских выборов кампания на узнаваемость серьезных будущих кандидатов начинается как минимум с весны. Сбить протестные настроения вокруг реновации в мае — значит получить шанс на более спокойные выборы в сентябре. Пауза в обсуждении законопроекта дает шанс, что депутатам к июлю удастся снять многие „острые углы“ в документе», — заключил Нейжмаков.