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31 мая 2017
19:10  31 мая 2017 0

Москва ответила на провокацию и высылает из России пять молдавских дипломатов

Клипарт, разное. Москва, министерство иностранных дел РФ, мид
МИД жестко ответил на выпад молдавских властейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Послу Молдавии в МИД РФ вручили ноту, в которой указывается, что пять молдавских дипломатов объявлены персонами non grata и им необходимо покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок.

В Министерстве иностранных дел выразили надежду, что Молдавия осознает непродуктивность недружественных шагов в сторону России, которые идут «вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия», передает «Национальная служба новостей».

Ранее из Молдавии выслали российских дипломатов. Премьер Молдавии Павел Филип заявил, что официальный Кишинев пошел на этот шаг, приняв во внимание информацию от спецслужб.

Ранее «URA.RU» писало, что президент Молдавии заявил, что российских дипломатов выслали по заказу Запада.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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