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Главные новости Тюменской области
17:24  01 июня 2017 0

В Тюмени состязались коммунальщики

Соревнования между командами проходили на протяжении трех днейФото: предоставлено организаторами

В Тюмени прошли соревнования профессионального мастерства между теплосетевыми компаниями. За три дня командам удалось отработать совместную тактику действий в учебной аварийной ситуации, отработать действия при использовании грузоподъемных механизмов и даже вспомнить азы первой помощи пострадавшему.

Ранее соревнования профессионального мастерства проходили лишь внутри каждой компании, однако в этом году на «ринг» впервые вышли две команды — «Тепло Тюмени» (филиал ПАО СУЭНКО) и Тюменских тепловых сетей АО «Уральская теплосетевая компания».

По мнению директоров обеих компаний Александр Перекальский [АО «Уральская теплосетевая компания»] и Марат Царгасов [«Тепло Тюмени»], совместные соревнования — эффективный способ повышения качества обслуживания. Во-первых, это способствует обмену опытом, повышению квалификации, а во-вторых, это шаг к сплочению коллективов. Оба топ-менеджера при этом выразили желание проводить такого рода соревнования на постоянной основе.

Что касается результатов состязания, два первых места получили коллективы Тюменских тепловых сетей. «Тепло Тюмени» оказалось на третьей позиции.

Сергей Демин
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