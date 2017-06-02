{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 июня 2017
01 июня 2017
31 мая 2017
Главные новости Тюменской области
17:41  02 июня 2017 0

Любимый пляж тюменцев незаконно перегородили огромным забором. ФОТО

Забор охватил солидный по размеру участок на берегу озераФото: сайт прокуратуры Тюменской области

Тюменцы едва не остались без одного из любимых пляжей. Территорию около озера Нижнее Кривое кто-то в этом году перегородил огромным металлическим забором. Предприимчивого нарушителя сейчас ищут сотрудники полиции.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, о неожиданно возникшем заборе в природоохранное надзорное ведомство сообщил один из жителей района Верхнего Бора. Он рассказал, что забором кто-то перегородил подход к пляжу озера Нижнее Кривое. Это озеро летом 2016 года являлось одним из семи разрешенных для купания мест в областном центре.

Прокурорские работники выяснили, что забор возведен по периметру земельного участка, который был незаконно оформлен в собственность. Участок относится к государственной собственности — ущерб, нанесенный областному департаменту имущественных отношений, превышает 440 тыс. рублей.

На этой неделе правоохранители возбудили уголовное дело, расследование контролирует прокуратура. Предприимчивому «собственнику», который хотел оставить тюменцев без пляжа, грозит серьезное наказание: от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы до 6 лет.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров