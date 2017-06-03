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03 июня 2017
Главные новости Москвы
16:48  03 июня 2017 0

В Петербурге пенсионерка насмерть замерзла на автобусной остановке

Открытая лицензия от 16.09.2016.Телевизор, коты, скорая помощь , 03, скорая помощь
Врачи не смогли помочь пожилой женщине, получившей сильное переохлаждениеФото: pixabay.com

Жительница Санкт-Петербурга насмерть замерзла минувшей ночью на улице. ЧП произошла на Заневском проспекте.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах города, пожилую женщину, на вид 70-75 лет, обнаружили случайные прохожие на автобусной остановке у дома 71. Пенсионерка была без сознания. Скорая помощь доставила пострадавшую в Александровскую больницу, однако врачи не смогли помочь женщине — она скончалась.

У пострадавшей было диагностировано сильное переохлаждение. По данным Gismeteo, в ночь на 2 июня температура воздуха в Петербурге не превышала 4 градусов тепла.

Наталья Володина
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