Шольца заставили выбирать между Украиной и жителями Германии

В ФРГ возникли внутриправительственные разногласия после высказывания федерального канцлера Олафа Шольца о возможности предоставления дополнительной финансовой поддержки Украине только за счет дополнительных кредитов. Дискуссия разгорелась между партией «Зеленых» и Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Об этом сообщает немецкая газета Bild.
«Большой спор по поводу дополнительной помощи Украине между партией „Зеленых“ и СДПГ. <...> Шольц четко решил, что расчистит путь дополнительным миллиардам на Украине только в том случае, если они будут профинансированы за счет дополнительных кредитов и приостановки долгового тормоза», — пишет Bild.
Представители партии «Зеленых» выразили недовольство тем, что канцлер Шольц ставит общество перед сложным выбором: обеспечение безопасности немецких граждан или поддержка Вооруженных Сил Украины. Генсек партии СДПГ Маттиас Мирш поддержал позицию Шольца. Он добавил, что необходимо разрешение Бундестага на предоставление Украине дополнительных трех миллиардов евро.
Как отметил политолог и эксперт по безопасности Карло Масала, заявление Мирша создает противопоставление между помощью Украине и социальными программами в Германии. Представители «Зеленых», Свободной демократической партии и Христианско-демократического союза однако убеждены, что средства можно было бы найти и в других источниках, несмотря на текущие бюджетные обязательства.
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