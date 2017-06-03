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03 июня 2017
Главные новости Москвы
19:42  03 июня 2017 0

Попугай Кеша станет героем полнометражного мультфильма

"Союзмультфильм" обещает закончить продолжение культового мультика к 2020 году

«Союзмультфильм» начал работу над полнометражным мультфильмом про попугая Кешу, рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева в ходе Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, фильм будет называться «Кеша на Таити». Автором сецнария для него стал Александр Курляндский, который работал над оригинальным сериалом в 1980-х. Продолжение мультфильма о Кеше планируется начать в 2018 году, а сроком его выхода на экраны Слащева называет 2020 год, сообщает телеканал 360.

Кроме того, Юлия Слащева сообщила о планах сделать продолжение мультфильма про Карлсона, который живет на крыше. Если киностудии удастся решить проблему с авторскими правами, зрители увидят новые серии про приключения любимого персонажа с пропеллером, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
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