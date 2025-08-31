РЕН: крупный пожар вспыхнул в подмосковной Балашихе. Видео

В Подмосковье горят, предположительно, складские помещения
В Балашихе (Московская область) произошел крупный пожар, в небо поднимается столб дыма, который видно из разных районов. Об этом сообщили СМИ.

Возгорание началось, вероятно, в производственном здании, отметили в telegram-канале РЕН ТВ. Предположительно, пожар в районе клиники Боголюбова, сообщили местные СМИ. По данным telegram-канала Baza горят складские помещения на улице Звездная. Официальной информации о возгорании пока не поступало.

