{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 июня 2017
04 июня 2017
23:09  04 июня 2017 0

Мединский узнал много нового о военной истории. Из учебника, который придумал сам

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Мединский вообще неравнодушен к истории РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры России и глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский представил новый учебник «Военная история России». Книга была представлена в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве.

«Хорошая книга, написанная группой ученых, я имел честь выступить в качестве редактора, скажем так, придумал эту идею и правил текст. Книга прошла цензурный комитет и рекомендована в качестве пособия для дополнительного чтения, углубленного изучения истории в средней школе с 6-го по 11-й класс», — цитирует Мединского, передает РИА «Новости».

Учебник выпустило издательство «Просвещение» в 2016 году при поддержке Российского военно-исторического общества. Книга рассказывает о главных сражениях, великих полководцах и героях, жертвовавших жизнью, защищая Отечество. Министр культуры сообщил, что с удовольствием работал над данной книгой и узнал много новой информации. «Главное требование к учебнику, чтобы читать его было не менее интересно, чем художественную литературу… Не часто, когда работаешь, получаешь удовольствие от каждой минуты, я, поправляя эту книгу, честно узнавал для себя что-то новое», — добавил министр.

Фестиваль «Красная площадь» проходит у стен Кремля в третий раз. В этом году 400 издательств страны привезли порядка 100 тысяч книг.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров