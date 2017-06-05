23:09 04 июня 2017 0

Мединский вообще неравнодушен к истории России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр культуры России и глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский представил новый учебник «Военная история России». Книга была представлена в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве.

«Хорошая книга, написанная группой ученых, я имел честь выступить в качестве редактора, скажем так, придумал эту идею и правил текст. Книга прошла цензурный комитет и рекомендована в качестве пособия для дополнительного чтения, углубленного изучения истории в средней школе с 6-го по 11-й класс», — цитирует Мединского, передает РИА «Новости».

Учебник выпустило издательство «Просвещение» в 2016 году при поддержке Российского военно-исторического общества. Книга рассказывает о главных сражениях, великих полководцах и героях, жертвовавших жизнью, защищая Отечество. Министр культуры сообщил, что с удовольствием работал над данной книгой и узнал много новой информации. «Главное требование к учебнику, чтобы читать его было не менее интересно, чем художественную литературу… Не часто, когда работаешь, получаешь удовольствие от каждой минуты, я, поправляя эту книгу, честно узнавал для себя что-то новое», — добавил министр.

Фестиваль «Красная площадь» проходит у стен Кремля в третий раз. В этом году 400 издательств страны привезли порядка 100 тысяч книг.