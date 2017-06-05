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Главные новости Тюменской области
15:33  05 июня 2017 0

Малый и средний бизнес получит ставку по кредитам ниже рыночной

Открытая лицензия от 22.07.2016, купюры, деньги
В России заработала программа по поддержке малого и среднего бизнесаФото: Pixabay.com

«Корпорация «МСП» успешно реализовала «Программу 6,5», которая призвана решить проблемы доступности финансирования малого и среднего бизнеса. Теперь на территории России работают 39 банков, которые предоставляют предпринимателям льготное кредитование. Одним из них стал ПАО «Запсибкомбанк», сообщили «URA.RU» в пресс-службе финансовой организации.

«В наше время развитие бизнеса практически невозможно без дополнительных кредитных средств. Предложение по „Программе 6,5“ действительно является одним из самых выгодных для предпринимателей на сегодняшний день. Для малого бизнеса ставка по программе фиксируется на уровне 10,6% годовых, для среднего бизнеса — 9,6% годовых», — пояснила агентству руководитель дирекции корпоративного бизнеса Оксана Седых.

В рамках программы кредиты предоставляются не только на модернизацию производства, обновление основных средств, но и на запуск новых проектов и производств. Также у предпринимателей есть возможность взять кредит на пополнение оборотного капитала.

Целевым сегментом «Программы 6,5» являются субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в приоритетных отраслях экономики: сельское хозяйство, обрабатывающие производства, производство и распределение энергоресурсов, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, высокотехнологичные отрасли.

Сергей Демин
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