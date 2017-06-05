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Главные новости Челябинской области
17:23  05 июня 2017 0

Из-за аварии 40-тысячный город на Урале остался без света

Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., ливень, молния, гроза
Из-за пожара на подстанциии Сатка оказалась обесточеннойФото: Pixabay

Авария на подстанции в городе Сатка Челябинской области вызвала пожар и обесточила город. Без света осталось более 40 тысяч людей.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, сгорела подстанция «Западная». В результате на несколько часов город с населением 42 тысячи остался без электричества. Сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы. Некоторые микрорайоны города уже начинают подключать по резервной линии.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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