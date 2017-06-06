{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 июня 2017
05 июня 2017
Главные новости Свердловской области
14:49  06 июня 2017 0

Свердловский депутат начал битву за возвращение рекламных полномочий Екатеринбургу

Рекламные растяжки. Екатеринбург, растяжка на доме, наружная реклама
Борьба за рекламу в Екатеринбурге разгорается с новой силойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев раскритиковал во время заседания шестого июня итоги работы МУГИСО по реализации рекламных полномочий.

По данным депутата, в 2016 году министерство получило от управления рекламными конструкциями в городе всего один миллион рублей. В то же время в 2015 году в городской бюджет пришло 244 миллиона рублей.

Зяблицев задал вопрос о причинах столь резкого падения заместителю губернатора Сергею Зырянову. Тот пояснил, что в конце 2016 года ФАС опротестовала итоги конкурсов на размещение рекламных конструкций на общую сумму в 39 миллионов рублей. Эти доходы были перенесены в отчетах на начало 2017 года. Такой ответ парламентария не удовлетворил. Зяблицев заявил, что готов стать автором законопроекта о передаче рекламных полномочий администрации Екатеринбурга.

«Мы видим очень странные финансовые результаты. Нужно предпринимать действия, чтобы улучшить ситуацию. Вполне возможно, что я скоро пойду на этот шаг», — передает корреспондент «URA.RU» слова депутата.

Рекламные полномочия перешли от города к областному министерству в начале 2016 года.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров