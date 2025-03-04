04 марта 2025

В свердловском правительстве объяснили сбой при записи в лагеря

Сбой при записи в свердловские лагеря произошел из-за перегрузки системы
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители сталкивались со сбоем на «Госуслугах»
Родители сталкивались со сбоем на «Госуслугах» Фото:

В первый день записи в детские загородные лагеря Екатеринбурга родители получали отказы из-за перегрузки системы. Ей потребовалось время на обработку данных, а приемная кампания проходит в штатном режиме, рассказали URA.RU в департаменте информационной политики региона.

«С учетом большого количества поступивших заявлений в первые минуты старта кампании, системе потребовалось некоторое время на их обработку. Все поданные заявления фиксируются по времени с точностью до трех знаков после запятой в государственной информационной системе Свердловской области „Единое цифровое пространство“ и будут обработаны в порядке очередности», — сказал начальник отдела управления проектной деятельностью и цифрового развития минобразования региона Николай Вяткин, добавив, что в первый день приемной кампании было подано 39 498 заявлений.

В день открытия записи в загородные детские лагеря (стартовала в ночь на 3 марта) родители столкнулись с трудностями. Как рассказывала URA.RU читательница, тогда до 13:00 заявления на «Госуслугах» принимались без проблем. Затем пошли отказы — сразу после отправления запроса.

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В первый день записи в детские загородные лагеря Екатеринбурга родители получали отказы из-за перегрузки системы. Ей потребовалось время на обработку данных, а приемная кампания проходит в штатном режиме, рассказали URA.RU в департаменте информационной политики региона. «С учетом большого количества поступивших заявлений в первые минуты старта кампании, системе потребовалось некоторое время на их обработку. Все поданные заявления фиксируются по времени с точностью до трех знаков после запятой в государственной информационной системе Свердловской области „Единое цифровое пространство“ и будут обработаны в порядке очередности», — сказал начальник отдела управления проектной деятельностью и цифрового развития минобразования региона Николай Вяткин, добавив, что в первый день приемной кампании было подано 39 498 заявлений. В день открытия записи в загородные детские лагеря (стартовала в ночь на 3 марта) родители столкнулись с трудностями. Как рассказывала URA.RU читательница, тогда до 13:00 заявления на «Госуслугах» принимались без проблем. Затем пошли отказы — сразу после отправления запроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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