В свердловском правительстве объяснили сбой при записи в лагеря

В первый день записи в детские загородные лагеря Екатеринбурга родители получали отказы из-за перегрузки системы. Ей потребовалось время на обработку данных, а приемная кампания проходит в штатном режиме, рассказали URA.RU в департаменте информационной политики региона.
«С учетом большого количества поступивших заявлений в первые минуты старта кампании, системе потребовалось некоторое время на их обработку. Все поданные заявления фиксируются по времени с точностью до трех знаков после запятой в государственной информационной системе Свердловской области „Единое цифровое пространство“ и будут обработаны в порядке очередности», — сказал начальник отдела управления проектной деятельностью и цифрового развития минобразования региона Николай Вяткин, добавив, что в первый день приемной кампании было подано 39 498 заявлений.
В день открытия записи в загородные детские лагеря (стартовала в ночь на 3 марта) родители столкнулись с трудностями. Как рассказывала URA.RU читательница, тогда до 13:00 заявления на «Госуслугах» принимались без проблем. Затем пошли отказы — сразу после отправления запроса.
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