«Падал на пол, скручивался»: племянник рассказал, как его опекунша издевалась над Далером Бобиевым

Даниил Егольников, племянник мужа опекунши Вероники Наумовой, признался в том, как помогал Веронике Наумовой истязать приемного шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга. Егольников признал вину. По его словам, Наумова душила ребенка, чтобы вызвать приступы и получить пособие по инвалидности, а еще била его клюшками.
«В совокупности ударила около 12 раз. После этого клюшки сломались. Далер падал на пол, скручивался, пытался закрыться от ее ударов», — передает слова Егольникова «КП-Екатеринбург», ссылаясь на наличие его показаний. Он также отметил, что его тетя действовала из-за ненависти к мальчику по национальному признаку.
Опекунша душила мальчика, поднимая и начиная трясти до судорог. «Данные 'приступы' Наумова заставляла меня или сестру Далера снимать на видеокамеру мобильного телефона. Видео снимались для того, чтобы в последующем показать врачу-психиатру и оформить на Далера пособие по инвалидности, так как в этом случае Вероника бы получала больше денег», — объяснил Даниил Егольников. Эти видео он снимал с 2021 года.
Кроме этого, опекунша заставляла мальчика приседать в сырой одежде после долгого пребывания в холодной воде, из-за чего Бобиев часто болел простудой. Вероника Наумова просила сестру Бобиева вместе с Егольниковым бить мальчика по попе, пока он приседает в углу.
Трагедия, потрясшая всю страну, произошла летом 2023-го. Тело Далера обнаружили спустя три дня после объявления о его пропаже — в принадлежащем семье Наумовых гараже. В ходе следствия выяснилось, что Далер стал жертвой жестокого обращения со стороны своей приемной мамы Вероники Наумовой. В ходе слушаний были опрошены многие свидетели. Племянник Даниил Егольников, который воспитывался в семье Наумовых, сначала давал показания как свидетель, но впоследствии стал одним из обвиняемых. Супруг опекунши Александр Наумов получил пять лет тюрьмы за истязания. Особое значение в процессе придается показаниям приемной дочери Даши, которая является ключевым свидетелем обвинения. Однако, по информации источника агентства, защита ставит под сомнение достоверность ее слов. Подробнее о ходе дела — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!