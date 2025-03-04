04 марта 2025

«Был в компании»: вскрылись новые подробности о пропаже 8-летнего мальчика в Екатеринбурге. Видео

Восьмилетний ребенок, пропавший в Екатеринбурге, был замечен в ТЦ «Дирижабль»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик нуждается в медпомощи (архивное фото) Фото:

Пропавший накануне в Екатеринбурге 8-летний Максим Детков был замечен в торговом центре «Дирижабль» в компании молодого человека. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Вечером 4 марта разыскиваемый находился в ТЦ „Дирижабль“ в компании молодого человека, возможно также несовершеннолетнего, с которым впоследствии ушел из торгового центра», — пояснили в ведомстве. Силовики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Поисками мальчика занимаются волонтеры и отдел полиции №12. Известно, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

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Пропавший накануне в Екатеринбурге 8-летний Максим Детков был замечен в торговом центре «Дирижабль» в компании молодого человека. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «Вечером 4 марта разыскиваемый находился в ТЦ „Дирижабль“ в компании молодого человека, возможно также несовершеннолетнего, с которым впоследствии ушел из торгового центра», — пояснили в ведомстве. Силовики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Поисками мальчика занимаются волонтеры и отдел полиции №12. Известно, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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