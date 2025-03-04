Пропавший накануне в Екатеринбурге 8-летний Максим Детков был замечен в торговом центре «Дирижабль» в компании молодого человека. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Вечером 4 марта разыскиваемый находился в ТЦ „Дирижабль“ в компании молодого человека, возможно также несовершеннолетнего, с которым впоследствии ушел из торгового центра», — пояснили в ведомстве. Силовики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Поисками мальчика занимаются волонтеры и отдел полиции №12. Известно, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
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