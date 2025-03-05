Пропавший в Екатеринбурге мальчик болен эпилепсией

Мальчик сбежал от бабушки, возвращаясь из школы (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Восьмилетний мальчик, пропавший 4 марта в Екатеринбурге, страдает эпилепсией. Он убежал от своей бабушки, сообщил URA.RU источник.

«Ребенок возвращался из школы с 85-летней бабушкой. На выходе из станции метро „Ботаническая“ внук вырвался из рук женщины и убежал в сторону ТЦ „Дирижабль“», — объяснил собеседник агентства. Пока мальчик не найден, но попал на камеры наблюдения. Он прогуливался по торговому центру в компании молодого человека, предположительно, подростка. С незнакомцем беглец ушел из магазина в неизвестном направлении.

Пропавший ребенок был одет в вязаную темно-синюю шапку со светлым прямоугольником, длинную зеленую куртку с капюшоном и белыми полосками, болоньевые черные штаны, синие сапоги с белой подошвой. С собой имеет черный рюкзак. Рост беглеца 140 см, телосложение худое. Всех, кто что-либо знает о мальчике, просят обратиться по телефонам +7 (343) 356-42-12 или 112, 102.

Обновлено в 13.26: добавлен комментарий полиции

Ребенок найден, с ним все в порядке. «По предварительной информации, противоправных действий в отношении него не совершено», — сообщили в полиции Екатеринбурга.