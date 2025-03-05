В магазины Екатеринбурга завезли 10 тонн зараженных апельсинов

05 марта 2025 в 14:07 Размер текста - 17 +

Цитрус доставили из Египта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На полки магазинов Екатеринбурга поступило 10 тонн зараженных апельсинов из Египта. Продукцию допустили к продаже, так как она не представляет серьезной опасности, а перед употреблением ее достаточно помыть, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. «В партии апельсинов в количестве 10 тонн, поступивших из Египта, был обнаружен карантинный объект — красная померанцевая щитовка», — пояснили там. Досмотром груза занимались специалисты Россельхознадзора и филиала «ВНИИЗЖ». Наличие карантинного вредителя подтвердила лабораторная экспертиза. «Основной путь распространения щитовки — посадочный материал», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На полки магазинов Екатеринбурга поступило 10 тонн зараженных апельсинов из Египта. Продукцию допустили к продаже, так как она не представляет серьезной опасности, а перед употреблением ее достаточно помыть, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. «В партии апельсинов в количестве 10 тонн, поступивших из Египта, был обнаружен карантинный объект — красная померанцевая щитовка», — пояснили там. Досмотром груза занимались специалисты Россельхознадзора и филиала «ВНИИЗЖ». Наличие карантинного вредителя подтвердила лабораторная экспертиза. «Основной путь распространения щитовки — посадочный материал», — отметили в ведомстве.