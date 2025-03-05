В магазины Екатеринбурга завезли 10 тонн зараженных апельсинов

На полки магазинов Екатеринбурга поступило 10 тонн зараженных апельсинов из Египта. Продукцию допустили к продаже, так как она не представляет серьезной опасности, а перед употреблением ее достаточно помыть, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«В партии апельсинов в количестве 10 тонн, поступивших из Египта, был обнаружен карантинный объект — красная померанцевая щитовка», — пояснили там. Досмотром груза занимались специалисты Россельхознадзора и филиала «ВНИИЗЖ».
Наличие карантинного вредителя подтвердила лабораторная экспертиза. «Основной путь распространения щитовки — посадочный материал», — отметили в ведомстве.
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