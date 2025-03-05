В магазины Екатеринбурга завезли 10 тонн зараженных апельсинов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мандарины. Курган , мандарины, апельсины, новый год
Цитрус доставили из Египта Фото:

На полки магазинов Екатеринбурга поступило 10 тонн зараженных апельсинов из Египта. Продукцию допустили к продаже, так как она не представляет серьезной опасности, а перед употреблением ее достаточно помыть, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«В партии апельсинов в количестве 10 тонн, поступивших из Египта, был обнаружен карантинный объект — красная померанцевая щитовка», — пояснили там. Досмотром груза занимались специалисты Россельхознадзора и филиала «ВНИИЗЖ».

Наличие карантинного вредителя подтвердила лабораторная экспертиза. «Основной путь распространения щитовки — посадочный материал», — отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На полки магазинов Екатеринбурга поступило 10 тонн зараженных апельсинов из Египта. Продукцию допустили к продаже, так как она не представляет серьезной опасности, а перед употреблением ее достаточно помыть, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. «В партии апельсинов в количестве 10 тонн, поступивших из Египта, был обнаружен карантинный объект — красная померанцевая щитовка», — пояснили там. Досмотром груза занимались специалисты Россельхознадзора и филиала «ВНИИЗЖ». Наличие карантинного вредителя подтвердила лабораторная экспертиза. «Основной путь распространения щитовки — посадочный материал», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...