Рабочий УЗГА услышал слово «полет» и лишился шести миллионов

Заводчанин лишился накоплений, став жертвой мошенников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудник Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех) отдал почти шесть миллионов рублей незнакомцу, который назвал кодовое слово «полет». Подробности очередной аферы в Екатеринбурге URA.RU раскрыл источник.

«Рабочего развели от имени бывшего директора завода. Сначала заявили, что с ним составлен фиктивный трудовой договор, а потом припугнули, что на его деньги кто-то спонсирует террористов. Чтобы спасти накопления, мужчина согласился их перевести на „безопасный счет“», — объяснил собеседник агентства.

Пакет с 5,8 млн рублей он передал незнакомцу азиатской внешности на улице Инженерной. Тот назвал пароль — «полет» — и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас мошенника ищут, возбуждено уголовное дело.