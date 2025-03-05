Рабочий УЗГА услышал слово «полет» и лишился шести миллионов

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Заводчанин лишился накоплений, став жертвой мошенников Фото:

Сотрудник Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех) отдал почти шесть миллионов рублей незнакомцу, который назвал кодовое слово «полет». Подробности очередной аферы в Екатеринбурге URA.RU раскрыл источник.

«Рабочего развели от имени бывшего директора завода. Сначала заявили, что с ним составлен фиктивный трудовой договор, а потом припугнули, что на его деньги кто-то спонсирует террористов. Чтобы спасти накопления, мужчина согласился их перевести на „безопасный счет“», — объяснил собеседник агентства.

Пакет с 5,8 млн рублей он передал незнакомцу азиатской внешности на улице Инженерной. Тот назвал пароль — «полет» — и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас мошенника ищут, возбуждено уголовное дело.

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Сотрудник Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех) отдал почти шесть миллионов рублей незнакомцу, который назвал кодовое слово «полет». Подробности очередной аферы в Екатеринбурге URA.RU раскрыл источник. «Рабочего развели от имени бывшего директора завода. Сначала заявили, что с ним составлен фиктивный трудовой договор, а потом припугнули, что на его деньги кто-то спонсирует террористов. Чтобы спасти накопления, мужчина согласился их перевести на „безопасный счет“», — объяснил собеседник агентства. Пакет с 5,8 млн рублей он передал незнакомцу азиатской внешности на улице Инженерной. Тот назвал пароль — «полет» — и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас мошенника ищут, возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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