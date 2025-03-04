04 марта 2025

Заснул и не проснулся: младенец умер в Екатеринбурге при странных обстоятельствах

Младенец умер в Екатеринбурге при странных обстоятельствах
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Ребенок умер во сне (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге умер полугодовалый ребенок-инвалид, имеющий врожденную аномалию. Мальчик уснул и не проснулся. Подробности трагического происшествия URA.RU рассказал источник.

«Малышу было чуть более пяти месяцев, он имел врожденный порок развития. Утром 4 марта мать покормила сына молочной смесью из бутылочки, уложила спать в детской кроватке и ушла в другую комнату. А когда вернулась, мальчик уже не дышал», — объяснил собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной смерти ребенка стало попадание в легкие содержимого желудка, однако более точное объяснение даст экспертиза. Сейчас следственный отдел Октябрьского района свердловского СКР проводит проверку. В пресс-службе ведомства воздержались от комментария.

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В Екатеринбурге умер полугодовалый ребенок-инвалид, имеющий врожденную аномалию. Мальчик уснул и не проснулся. Подробности трагического происшествия URA.RU рассказал источник. «Малышу было чуть более пяти месяцев, он имел врожденный порок развития. Утром 4 марта мать покормила сына молочной смесью из бутылочки, уложила спать в детской кроватке и ушла в другую комнату. А когда вернулась, мальчик уже не дышал», — объяснил собеседник агентства. По предварительным данным, причиной смерти ребенка стало попадание в легкие содержимого желудка, однако более точное объяснение даст экспертиза. Сейчас следственный отдел Октябрьского района свердловского СКР проводит проверку. В пресс-службе ведомства воздержались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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