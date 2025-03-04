Заснул и не проснулся: младенец умер в Екатеринбурге при странных обстоятельствах

В Екатеринбурге умер полугодовалый ребенок-инвалид, имеющий врожденную аномалию. Мальчик уснул и не проснулся. Подробности трагического происшествия URA.RU рассказал источник.
«Малышу было чуть более пяти месяцев, он имел врожденный порок развития. Утром 4 марта мать покормила сына молочной смесью из бутылочки, уложила спать в детской кроватке и ушла в другую комнату. А когда вернулась, мальчик уже не дышал», — объяснил собеседник агентства.
По предварительным данным, причиной смерти ребенка стало попадание в легкие содержимого желудка, однако более точное объяснение даст экспертиза. Сейчас следственный отдел Октябрьского района свердловского СКР проводит проверку. В пресс-службе ведомства воздержались от комментария.
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