В Свердловской области на продажу выставлено более тысячи квартир стоимостью до одного миллиона рублей. Самую дешевую продают в поселке Басьяновский (Верхнесалдинский городской округ). Корреспондент URA.RU изучил объявления на сайте «Авито» и узнал, как квартиры выглядят внутри. Подробнее — в подборке агентства.
Самая дешевая квартира
«Однушка» за 160 тысяч рублей продается в поселке Басьяновский, ее площадь — 31 квадратный метр. «Выполнен косметический ремонт, установлены пластиковые окна (два из трех)», — указал в объявлении продавец. По его словам, также заменены полы и подключен водонагреватель.
Квартира в деревянном доме
За 250 тысяч рублей предлагается купить двухкомнатную квартиру в Красноуральске (Свердловская область). Объект находится в одноэтажном деревянном доме. А продавец заявляет, что «даже хороший велосипед стоит дороже». Покупателю достанется также закрытая территория во дворе. Стоимость «квадрата» — 5330 рублей.
«Двушка» с зелеными стенами
Недалеко от Североуральска — в поселке Черемухово — продают квартиру за 300 тысяч рублей. В объявлении отмечается, что возможен обмен на «однокомнатную» квартиру в этом же населенном пункте. На фото видно, что в туалете и кухне стены выкрашены зеленой краской, а в одной из комнат стена обшита деревянными панелями.
Квартира с печкой в ипотеку
Полмиллиона рублей — столько придется отдать за «трешку» с печкой в поселке Привокзальный (Верхотурский муниципальный округ). «В одной комнате сделан капитальный ремонт. Возможен торг», — отмечает владелец квартиры. Кроме этого, указано, что квартиру можно взять в ипотеку за 8,7 тысяч рублей в месяц.
Без мебели, но с ремонтом
В Североуральске продают двухкомнатную квартиру за 995 тысяч рублей. Внутри выполнен ремонт, сделаны натяжные потолки. Объект на фото обставлен мебелью полностью, однако продавец уточняет, что квартиру можно купить только пустой. Один квадратный метр жилья стоит 21,6 тысяч рублей, есть возможность оформить ипотеку от 15,8 тысяч в месяц.
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