04 марта 2025

Раскрыты подробности страшного пожара, унесшего жизни отца и двух детей в свердловском поселке

В пожаре в поселке Пасынок, где погибли отец с двумя детьми, не нашли криминала
© Служба новостей «URA.RU»
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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
Площадь пожара достигла 64 «квадратов» (архивное фото) Фото:

Пожар в поселке Пасынок под Сосьвой (Свердловская область), унесший жизни 44-летнего Николая Глазунова, а также его семилетней дочки и трехлетнего сына, случился из-за неосторожного обращения с огнем. В ситуации криминал не усмотрели, заведено уголовное дело, рассказали URA.RU правоохранители.

«Точные причины смерти, а также причина возгорания устанавливаются в ходе судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз соответственно», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Расследование находится на контроле руководства ведомства.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, отец, ранее судимый за кражи, накануне вернулся домой с вахты, алкоголь не пил. Незадолго до ЧП в доме был дедушка, который ушел домой вечером 4 марта. «В семье имеется также мама и еще один четырехлетний ребенок. Они в момент случившегося в доме отсутствовали, поскольку уехали в Екатеринбург, в больницу», — отметил полковник Горелых.

Пожар случился в ночь на 5 марта. Спасатели обнаружили трупы, когда проводили проливку и разборку сгоревшего дома. В тушении возгорания участвовали шесть сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Пламя охватило 64 квадратных метра.

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Пожар в поселке Пасынок под Сосьвой (Свердловская область), унесший жизни 44-летнего Николая Глазунова, а также его семилетней дочки и трехлетнего сына, случился из-за неосторожного обращения с огнем. В ситуации криминал не усмотрели, заведено уголовное дело, рассказали URA.RU правоохранители. «Точные причины смерти, а также причина возгорания устанавливаются в ходе судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз соответственно», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Расследование находится на контроле руководства ведомства. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, отец, ранее судимый за кражи, накануне вернулся домой с вахты, алкоголь не пил. Незадолго до ЧП в доме был дедушка, который ушел домой вечером 4 марта. «В семье имеется также мама и еще один четырехлетний ребенок. Они в момент случившегося в доме отсутствовали, поскольку уехали в Екатеринбург, в больницу», — отметил полковник Горелых. Пожар случился в ночь на 5 марта. Спасатели обнаружили трупы, когда проводили проливку и разборку сгоревшего дома. В тушении возгорания участвовали шесть сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Пламя охватило 64 квадратных метра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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