04 марта 2025

Екатеринбурженка била маленькую дочь палкой и ремнем

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, ремень в руке
Мать регулярно избивала своего ребенка (архивное фото) Фото:

Жительница Екатеринбурга обвиняется в истязании собственной восьмилетней дочери, которую била палкой и ремнем. Сейчас ребенок изъят от родительницы, сообщил URA.RU источник.

«Женщина по пустяковым поводам систематически избивала девочку, удары наносила по разным частям тела. Ребенка у нее забрали и поместили в социальный центр. Мать признала вину и сейчас под подпиской. Она воспитывала дочь одна», — объяснил собеседник агентства.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание». В квартире изъято орудие пыток — деревянная палка. Комментарий от пресс-службы свердловского управления СКР ожидается.

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Жительница Екатеринбурга обвиняется в истязании собственной восьмилетней дочери, которую била палкой и ремнем. Сейчас ребенок изъят от родительницы, сообщил URA.RU источник. «Женщина по пустяковым поводам систематически избивала девочку, удары наносила по разным частям тела. Ребенка у нее забрали и поместили в социальный центр. Мать признала вину и сейчас под подпиской. Она воспитывала дочь одна», — объяснил собеседник агентства. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание». В квартире изъято орудие пыток — деревянная палка. Комментарий от пресс-службы свердловского управления СКР ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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