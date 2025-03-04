Екатеринбурженка била маленькую дочь палкой и ремнем

Жительница Екатеринбурга обвиняется в истязании собственной восьмилетней дочери, которую била палкой и ремнем. Сейчас ребенок изъят от родительницы, сообщил URA.RU источник.
«Женщина по пустяковым поводам систематически избивала девочку, удары наносила по разным частям тела. Ребенка у нее забрали и поместили в социальный центр. Мать признала вину и сейчас под подпиской. Она воспитывала дочь одна», — объяснил собеседник агентства.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание». В квартире изъято орудие пыток — деревянная палка. Комментарий от пресс-службы свердловского управления СКР ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!