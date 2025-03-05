В Екатеринбурге нашли загадочно пропавшего мальчика. Фото

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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, ребенок, зима, школьник, учеба, мальчик, образование
Силовики передадут ребенка родителям (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге нашли 8-летнего мальчика, который 4 марта убежал от бабушки на станции метро «Ботаническая». Об этом рассказали волонтеры из поискового отряда «Прорыв».

«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — следует из поста волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

Накануне вечером прогуливался по торговому центру «Дирижабль» в компании молодого человека, предположительно, подростка. С незнакомцем беглец ушел из магазина в неизвестном направлении.

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В Екатеринбурге нашли 8-летнего мальчика, который 4 марта убежал от бабушки на станции метро «Ботаническая». Об этом рассказали волонтеры из поискового отряда «Прорыв». «Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — следует из поста волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Накануне вечером прогуливался по торговому центру «Дирижабль» в компании молодого человека, предположительно, подростка. С незнакомцем беглец ушел из магазина в неизвестном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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