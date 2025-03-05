Силовики передадут ребенка родителям (архивное фото)
В Екатеринбурге нашли 8-летнего мальчика, который 4 марта убежал от бабушки на станции метро «Ботаническая». Об этом рассказали волонтеры из поискового отряда «Прорыв».
«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — следует из поста волонтеров в соцсети «ВКонтакте».
Накануне вечером прогуливался по торговому центру «Дирижабль» в компании молодого человека, предположительно, подростка. С незнакомцем беглец ушел из магазина в неизвестном направлении.
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