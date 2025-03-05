Силовики передадут ребенка родителям (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге нашли 8-летнего мальчика, который 4 марта убежал от бабушки на станции метро «Ботаническая». Об этом рассказали волонтеры из поискового отряда «Прорыв».

«Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске», — следует из поста волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

Накануне вечером прогуливался по торговому центру «Дирижабль» в компании молодого человека, предположительно, подростка. С незнакомцем беглец ушел из магазина в неизвестном направлении.

Фото: читатель URA.RU