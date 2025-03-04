04 марта 2025

Популярный блогер неожиданно перенесла выступление в Екатеринбурге

Блогер Саша Спилберг перенесла диджей-сет в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Изначально авторский dj-сет хотели провести в конце марта
Изначально авторский dj-сет хотели провести в конце марта Фото:

Блогер с 6,42 млн подписчиков на YouTube Саша Спилберг (настоящее имя Александра Балковская) перенесла выступление в Екатеринбурге. Девушка приедет в качестве диджея на неделю раньше запланированной даты.

«В связи с изменениями турового графика Саши Спилберг, наша тусовка переносится на неделю раньше, на 21 марта. Все билеты действительны», — сообщает концерт-холл «Свобода», где 29 марта планировали провести диджей-сет.

Тем, кто не сможет попасть на выступление, предлагают отказаться от проходок. «Если по каким-то причинам вы хотите вернуть билет, то контакты для возврата указаны в самом билете или в письме с билетом. Возврат осуществляется через билетную платформу, на которой вы приобрели билет», — пояснили URA.RU представители площадки.

Перенос концерта Саши Спилберг стал не единственным за последние пару дней. Организаторы весеннего фестиваля, на котором должны были выступить певицы MONA, Асия и Просто Лера, отложили мероприятие на неопределенный срок.

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Блогер с 6,42 млн подписчиков на YouTube Саша Спилберг (настоящее имя Александра Балковская) перенесла выступление в Екатеринбурге. Девушка приедет в качестве диджея на неделю раньше запланированной даты. «В связи с изменениями турового графика Саши Спилберг, наша тусовка переносится на неделю раньше, на 21 марта. Все билеты действительны», — сообщает концерт-холл «Свобода», где 29 марта планировали провести диджей-сет. Тем, кто не сможет попасть на выступление, предлагают отказаться от проходок. «Если по каким-то причинам вы хотите вернуть билет, то контакты для возврата указаны в самом билете или в письме с билетом. Возврат осуществляется через билетную платформу, на которой вы приобрели билет», — пояснили URA.RU представители площадки. Перенос концерта Саши Спилберг стал не единственным за последние пару дней. Организаторы весеннего фестиваля, на котором должны были выступить певицы MONA, Асия и Просто Лера, отложили мероприятие на неопределенный срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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