Популярный блогер неожиданно перенесла выступление в Екатеринбурге

Блогер с 6,42 млн подписчиков на YouTube Саша Спилберг (настоящее имя Александра Балковская) перенесла выступление в Екатеринбурге. Девушка приедет в качестве диджея на неделю раньше запланированной даты.
«В связи с изменениями турового графика Саши Спилберг, наша тусовка переносится на неделю раньше, на 21 марта. Все билеты действительны», — сообщает концерт-холл «Свобода», где 29 марта планировали провести диджей-сет.
Тем, кто не сможет попасть на выступление, предлагают отказаться от проходок. «Если по каким-то причинам вы хотите вернуть билет, то контакты для возврата указаны в самом билете или в письме с билетом. Возврат осуществляется через билетную платформу, на которой вы приобрели билет», — пояснили URA.RU представители площадки.
Перенос концерта Саши Спилберг стал не единственным за последние пару дней. Организаторы весеннего фестиваля, на котором должны были выступить певицы MONA, Асия и Просто Лера, отложили мероприятие на неопределенный срок.
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