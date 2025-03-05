Свердловского бойца СВО объявили беглецом после отказа в переводе в другую часть

Солдат хотел служить вместе с боевыми товарищами (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участника спецоперации на Украине из Екатеринбурга, подписавшего контракт до мобилизации, объявили дезертиром и лишили боевых выплат после того, как он отказался переводиться в другую воинскую часть. Мужчина хотел оставаться на фронте вместе со своими товарищами, рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Андрею в декабре 2023 года предложили перевод в другую часть, он отказался, сообщив, что предпочтет продолжить защищать Родину на прежнем месте. Шло время, и к лету 2024 года герой нашей истории заметил, что ему перестали выплачивать „боевые“. В причинах он разобрался самостоятельно: оказалось, что по документам его, оказывается, все-таки перевели в другую часть», — написал депутат в своем telegram-канале.

После этого мужчина попросил командование решить вопрос с выплатами, однако с ноября ему перестали платить довольствие, а потом и вовсе объявили беглецом. «Сделала это та часть, куда Андрея Ч. якобы перевели», — отметил Иванов. После обращения депутата в дело вмешалась прокуратура. Через несколько дней бойцу выплатили «боевые», а еще через три недели — долги по денежному довольствию.