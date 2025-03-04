Бизнесмен обратился к Путину в разгар войны похоронщиков в Нижнем Тагиле. Видео

05 марта 2025 в 08:57 Размер текста - 17 +

Александр Егорычев говорил, что на его «Успение» оказывают давление Скрин: из видео Владелец нижнетагильского ритуального агентства «Успение» Александр Егорычев записал обращение к российскому президенту Владимиру Путину на фоне разгоревшейся войны городских похоронных бюро. В нем он заявил, что некоторые местные конторы наживаются на людском горе. Кадры оказались в распоряжении URA.RU. «Я никогда не считал [оппонентов] своими братьями и не испытываю братской любви к большинству из них. Это обусловлено тем, что в девяностые я видел много аморальных поступков от зависимых. Но и тогда эти люди руководствовались принципами. Для меня было диким увидеть, как [сейчас] люди идут на ухищрения ради наживы. Поэтому прошу прощения. Единственное, что я могу сделать для них — все более улучшать работу своего служения, чтобы у них было меньше поводов ко греху», — заявил Егорычев. Есть, по его словам, и добросовестные похоронщики, но они в меньшинстве. «Успение» — единственная в городе фирма, которая организовывает похороны бесплатно. Услугой, по словам Егорычева, пользуются те, кто попал в сложную финансовую ситуацию. И это, по его мнению, раздражает его конкурентов. «Я постарался изменить устоявшийся комфортный порядок в сфере. Таким образом, мы избавляем людей от закредитованности», — отметил Александр. Новость по теме Война похоронщиков привела к задержанию сына экс-замглавы полиции Нижнего Тагила О том, что в Нижнем Тагиле между похоронщиками идет война, стало известно после задержания полицейского Романа Свинохова — сына бывшего замначальника полиции Оксаны Свиноховой. Источник рассказывал URA.RU, что несколько похоронных агентств активизировались ради передела рынка. Вероятными участниками называют «Успение», «Вечную память» (в обеих фирмах опровергли это) и неких москвичей, недавно зашедших в Нижний Тагил. Задержание Свинохова произошло 18 февраля в управлении МВД. Его, по одним данным, подозревают в сливе информации по погибшим, по другим, — в сбыте наркотиков (сведения нее имеют официального подтверждения). Сейчас Свинохов, по данным источника в силовой среде, находится под подпиской о невыезде. В свердловском ГУ МВД говорили, если сведения о возможном проступке подтвердятся, офицера ждет увольнение и уголовное преследование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец нижнетагильского ритуального агентства «Успение» Александр Егорычев записал обращение к российскому президенту Владимиру Путину на фоне разгоревшейся войны городских похоронных бюро. В нем он заявил, что некоторые местные конторы наживаются на людском горе. Кадры оказались в распоряжении URA.RU. «Я никогда не считал [оппонентов] своими братьями и не испытываю братской любви к большинству из них. Это обусловлено тем, что в девяностые я видел много аморальных поступков от зависимых. Но и тогда эти люди руководствовались принципами. Для меня было диким увидеть, как [сейчас] люди идут на ухищрения ради наживы. Поэтому прошу прощения. Единственное, что я могу сделать для них — все более улучшать работу своего служения, чтобы у них было меньше поводов ко греху», — заявил Егорычев. Есть, по его словам, и добросовестные похоронщики, но они в меньшинстве. «Успение» — единственная в городе фирма, которая организовывает похороны бесплатно. Услугой, по словам Егорычева, пользуются те, кто попал в сложную финансовую ситуацию. И это, по его мнению, раздражает его конкурентов. «Я постарался изменить устоявшийся комфортный порядок в сфере. Таким образом, мы избавляем людей от закредитованности», — отметил Александр. О том, что в Нижнем Тагиле между похоронщиками идет война, стало известно после задержания полицейского Романа Свинохова — сына бывшего замначальника полиции Оксаны Свиноховой. Источник рассказывал URA.RU, что несколько похоронных агентств активизировались ради передела рынка. Вероятными участниками называют «Успение», «Вечную память» (в обеих фирмах опровергли это) и неких москвичей, недавно зашедших в Нижний Тагил. Задержание Свинохова произошло 18 февраля в управлении МВД. Его, по одним данным, подозревают в сливе информации по погибшим, по другим, — в сбыте наркотиков (сведения нее имеют официального подтверждения). Сейчас Свинохов, по данным источника в силовой среде, находится под подпиской о невыезде. В свердловском ГУ МВД говорили, если сведения о возможном проступке подтвердятся, офицера ждет увольнение и уголовное преследование.