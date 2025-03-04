04 марта 2025

ФСБ подтвердила задержание екатеринбуржца за призыв к терроризму. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Парень обещал больше не призывать никого к терроризму (архивное фото) Фото:

Свердловское УФСБ задержало екатеринбуржца за призывы жечь российские военкоматы. Парень раскаялся и заявил, что сожалеет о своих поступках. Видеообращение он записал из психиатрической клиники, куда был помещен на принудительное лечение. Кадрами с URA.RU поделился источник в силовых структурах.

На них задержанный признается, что свои призывы публиковал во «ВКонтакте» под ником Маркус Токсическин. Делал он это, находясь в Тбилиси (Грузия). Также, судя по его профилю, молодой человек активно поддерживал бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* (признан иноагентом в РФ). «О чем сожалею и впредь обязуюсь такого не допускать», — обещает пациент.

В психиатрическую больницу екатеринбуржец был помещен принудительно, после задержания силовиками и избрания меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к терроризму». По ней несостоявшемуся экстремисту грозит крупный штраф или тюрьма до семи лет.

«Ранее парень систематически употреблял наркотики и психотропные вещества, был судим за их хранение и уже знаком с бытом и порядками в местах лишения свободы. Примечательно, что сегодня [5 марта] ему исполнилось 24 года. Торжество именинник отпразднует в медицинском спецучреждении», — добавил источник.

*Евгений Ройзман — признан Минюстом РФ иностранным агентом

Парень делал селфи на фоне украинского флага
Парень делал селфи на фоне украинского флага
Фото:
Также он выступал в защиту экс-мэра Евгения Ройзмана*
Также он выступал в защиту экс-мэра Евгения Ройзмана*

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Свердловское УФСБ задержало екатеринбуржца за призывы жечь российские военкоматы. Парень раскаялся и заявил, что сожалеет о своих поступках. Видеообращение он записал из психиатрической клиники, куда был помещен на принудительное лечение. Кадрами с URA.RU поделился источник в силовых структурах. На них задержанный признается, что свои призывы публиковал во «ВКонтакте» под ником Маркус Токсическин. Делал он это, находясь в Тбилиси (Грузия). Также, судя по его профилю, молодой человек активно поддерживал бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* (признан иноагентом в РФ). «О чем сожалею и впредь обязуюсь такого не допускать», — обещает пациент. В психиатрическую больницу екатеринбуржец был помещен принудительно, после задержания силовиками и избрания меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к терроризму». По ней несостоявшемуся экстремисту грозит крупный штраф или тюрьма до семи лет. «Ранее парень систематически употреблял наркотики и психотропные вещества, был судим за их хранение и уже знаком с бытом и порядками в местах лишения свободы. Примечательно, что сегодня [5 марта] ему исполнилось 24 года. Торжество именинник отпразднует в медицинском спецучреждении», — добавил источник. *Евгений Ройзман — признан Минюстом РФ иностранным агентом
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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