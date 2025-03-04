Свердловское УФСБ задержало екатеринбуржца за призывы жечь российские военкоматы. Парень раскаялся и заявил, что сожалеет о своих поступках. Видеообращение он записал из психиатрической клиники, куда был помещен на принудительное лечение. Кадрами с URA.RU поделился источник в силовых структурах.
На них задержанный признается, что свои призывы публиковал во «ВКонтакте» под ником Маркус Токсическин. Делал он это, находясь в Тбилиси (Грузия). Также, судя по его профилю, молодой человек активно поддерживал бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* (признан иноагентом в РФ). «О чем сожалею и впредь обязуюсь такого не допускать», — обещает пациент.
В психиатрическую больницу екатеринбуржец был помещен принудительно, после задержания силовиками и избрания меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к терроризму». По ней несостоявшемуся экстремисту грозит крупный штраф или тюрьма до семи лет.
«Ранее парень систематически употреблял наркотики и психотропные вещества, был судим за их хранение и уже знаком с бытом и порядками в местах лишения свободы. Примечательно, что сегодня [5 марта] ему исполнилось 24 года. Торжество именинник отпразднует в медицинском спецучреждении», — добавил источник.
*Евгений Ройзман — признан Минюстом РФ иностранным агентом
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