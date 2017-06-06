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16:18  06 июня 2017 0

«Депутаты — это наследники Российской Империи». Дума Югры нашла много общего с питерскими коллегами

Владимир Семенов представил Югру в Заксобрании Санкт-ПетербургаФото: Пресс-служба депутата Думы ХМАО-Югры Владимира Семенова

Парламенты ХМАО-Югры и Санкт-Петербурга договорились о сотрудничестве. Югорскую Думу на встрече в Законодательном Собрании Северной столицы представлял председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению Владимир Семенов.

«Депутаты Санкт-Петербургского парламента, наследники первого выборного органа Российской Империи, и сегодня — центр политической силы Российской Федерации. Именно отсюда исходят многие инициативы, которые меняют политический и законодательный ландшафт государства. Но нас объединяет то, что первая и главная задача наших комитетов в Санкт-Петербурге и в Ханты-Мансийске — это решение насущных проблем жителей наших субъектов Федерации», — цитирует Семенова его пресс-служба.

Югорский парламентарий также принял участие в XXI международном экономическом форуме. Здесь встречаются политики и капитаны мирового бизнеса, сюда приезжают мировые лидеры и главы государств. В этом году в форуме приняло участие около 12 тыс. человек. В программе было свыше сотни мероприятий, которые проходили в различных форматах в русле провозглашенной темы: «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Центральным событием ПМЭФ-2017 стало пленарное заседание под председательством Владимира Путина.

По словам Владимира Семенова, масштаб преобразований, которые по плечу современной российской экономике, поражает. «Думаю, каждый присутствующий в зале почувствовал, что времена, когда Россию могли назвать „региональной державой“, в прошлом. Сегодня к словам президента России внимательно прислушивались на всех континентах, но выступление было адресовано, конечно, в первую очередь соотечественникам, ко всем, кто определяет внутреннюю экономическую политику», — сказал Владимир Семенов в кулуарах форума сразу после пленарного заседания.

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Фото: Пресс-служба депутата Думы ХМАО-Югры Владимира Семенова

Депутат Думы Югры отметил, что во время выступления главы государства была дана понятная картина ближайшей и отдаленной стратегии правительства. Как говорит Семенов, успех российских регионов сегодня в большой степени зависит от инициативы на местах. Он подчеркнул, что времена исполнителей прошли, сегодня в руководстве нужны грамотные и энергичные люди, которые хорошо ориентируются в современном и постоянно меняющемся правовом поле. Необходимо развивать инновационные производства, уметь вычленять перспективные направления и, наконец, научиться привлекать капитал, считает народный избранник.

Катерина Максимова
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