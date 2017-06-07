{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
04 июня 2017
11:49  07 июня 2017 0

В Ишиме дамба не спасла предприятие от паводка. «Это обычные рабочие вещи»

Визит министра ЧС РФ Владимира Пучкова в пострадавший от паводка Ишим. Тюменская область, наводнение ишим
Вода в Ишиме уже несколько дней идет на спадФото: Николай Бастриков © URA.RU

Администрацию Ишима наказали за дамбу, не выдержавшую страшный паводок в 2016 году — нарушения нашли специалисты Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Впрочем, административный штраф составил всего 20 тысяч рублей. Городские чиновники объясняют, что «это обычные рабочие вещи и ничего серьезного тут нет».

Результаты проверки обнародовало на своем сайте Северо-Уральское управление Ростехнадзора. Плановая выездная проверка на реке Карасуль завершилась 19 мая. Эксплуатирующей компанией является муниципальное казенное учреждение «УЖКХ города Ишима», собственником — администрация города. Данные о дамбе, которая защищает от паводка территорию ОАО «Ишиммежрайгаз», не внесены в Российский регистр гидротехнических сооружений, разрешения на ее эксплуатацию никто не получал, а очертания дамбы не соответствуют тому, что обозначено в ее паспорте. Кроме того, ишимцы не сделали комплексный анализ с оценкой прочности, устойчивости и надежности своей дамбы.

В администрации Ишима корреспонденту «URA.RU» сообщили, что предписаний и постановлений по факту проверки дамбы еще не получали. Дамба же, по словам чиновников, защищает от паводка только территорию предприятия — никакие жилые дома на этой территории не находятся.

«Проверка была проведена еще в марте, и по ее результатам был вынесен ряд замечаний, — подтвердил „URA.RU“ замдиректора МКУ „УЖКХ города Ишима“ Алексей Волоконцев. — Разрешение на эксплуатацию можно получить только на основании декларации безопасности, она подается в Ростехнадзор вместе с соответствующим заявлением на выдачу разрешения. Но перед этим проходит декларационное обследование, в том числе с участием Ростехнадзора. У нас есть акт этого обследования с заключением о том, что декларировать эту дамбу не нужно. Ростехнадзор ничего против нам не говорил».

Разницу между описанием дамбы в паспорте и ее реальным видом чиновник объяснил давностью документа: дамбу построили в начале 90-х, а правил по переоформлению таких документов из-за сроков эксплуатации нет. С годами же дамба изменилась. «Сейчас мы ведем работу, чтобы получить декларацию безопасности на дамбу и разрешение на ее эксплуатацию», — заверил чиновник.

В Ишиме, как в пяти муниципальных районах на юге области, до сих пор действует режим ЧС в связи с паводком. Уровень воды в реке уже несколько дней стабильно идет на спад, затопленных жилых домов в черте города сейчас нет: вода стоит лишь на 1686 садоводческих участках.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров