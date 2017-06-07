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07 июня 2017
06 июня 2017
05 июня 2017
09:20  07 июня 2017 0

Перед визитом двух президентов Дубровский потренируется на гостях

Рабочая поездка губернатора Челябинской области Дубровского Бориса в Усть-катав, на Усть-Катавский вагоностроительный завод, дубровский борис
Губернатор Борис Дубровский принимает гостей из КазахстанаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Делегация Казахстана прибыла в Челябинск. 7 июня, в среду, состоятся переговоры губернатора Бориса Дубровского с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым, запланированы подписание соглашений и «круглые столы» с участием представителей бизнеса.

Модератором на одном из «круглых столов» выступит первый заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева. Гостей мероприятия будет представлять советник председателя правления НПП РК «Атамекен» Гани Касымов, заместитель акима Костанайской области Сергей Карплюк, заместитель председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Салтанат Аханова и директор Центра привлечения инвестиций «АО „СПК ‚Тобол‘ Александр Цой.

Правительство Южного Урала уже готовит ответный визит. А в сентябре в Челябинске должен состояться форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав двух государств — Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева.

Альбина Золотухина
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