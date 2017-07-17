Тюменский хакер получил год лишения свободы и лишился ноутбука за взлом восьми интернет-сайтов. Приговор вынес Тюменский районный суд.
Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, 36-летнего жителя Тюменского района Андрея Кандыбу признали виновным в использовании вредоносных компьютерных программ. Следователи полагают, что Кандыба скачал в интернете хакерскую программу и в августе 2016 года взломал восемь сайтов. На них он разместил скрипты биржи ссылок и организовал рассылку вредоносных сообщений на электронную почту.
Отыскали хакера сотрудники РУ ФСБ по области. Тюменский районный суд учел, что Кандыба воспитывает троих детей, а его мать — инвалид второй группы. В итоге тюменец получил год условно и штраф в шесть тысяч рублей — кроме того, у него конфисковали ноутбук Asus, USB модем и DVD диск с хакерской программой.