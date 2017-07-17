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Главные новости Тюменской области
10:52  17 июля 2017 0

В Тюмени суд оставил хакера без компьютера. Отыскали взломщика сайтов сотрудники ФСБ

Интернет. Екатеринбург, сеть, компьютер, хакер, взлом, атака, программирование, киберпиратство, хакерство, киберпреступность, матрица
Хакера нашли сотрудники РУ ФСБ по областиФото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменский хакер получил год лишения свободы и лишился ноутбука за взлом восьми интернет-сайтов. Приговор вынес Тюменский районный суд.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, 36-летнего жителя Тюменского района Андрея Кандыбу признали виновным в использовании вредоносных компьютерных программ. Следователи полагают, что Кандыба скачал в интернете хакерскую программу и в августе 2016 года взломал восемь сайтов. На них он разместил скрипты биржи ссылок и организовал рассылку вредоносных сообщений на электронную почту.

Отыскали хакера сотрудники РУ ФСБ по области. Тюменский районный суд учел, что Кандыба воспитывает троих детей, а его мать — инвалид второй группы. В итоге тюменец получил год условно и штраф в шесть тысяч рублей — кроме того, у него конфисковали ноутбук Asus, USB модем и DVD диск с хакерской программой.

Марина Шарапова
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