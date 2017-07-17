17:10 17 июля 2017 2

Алексей Севастьянов отбивается от нападок из-за стоянок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Член совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин обвинил челябинских полицейских в провокации против экс-омбудсмена Алексея Севастьянова, устроенной с целью ареста. Письмо с требованием наказать силовиков и защитить правозащитника он направил главе СПЧ Михаилу Федотову, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и руководителям южноуральских прокуратуры и ГУ МВД Александру Кондратьеву и Андрею Сергееву.

Бабушкин сделал такое заявление, отсмотрев видео случайного свидетеля во время демонтажа автостоянки 13 июля по улице Академика Королева, 24. Этот объект записан на ООО «АК Эксперт» Якова Севастьянова, родного брата экс-омбудсмена. Городские власти считают автостоянку незаконной, на этом основании МБУ «Служба демонтажа» вместе с полицией и ОМОН прибыла для сноса объекта. Алексей Севастьянов пытался объяснить, что демонтаж незаконен. Однако его задержали, доставили в Центральный райотдел полиции. Там вызвали скорую помощь и с подозрением на сотрясение мозга экс-омбудсмена госпитализировали. Он провел конец недели и все выходные в больнице.

Силовики утверждают, что Алексей Севастьянов оказывал сопротивление и на этом основании составили на него протокол.

Это происходит уже второй раз. Ранее Севастьянов провел 7 суток под арестом за сопротивление сотрудникам полиции и оспорил этот вердикт. Сейчас он намерен обжаловать и новый протокол. Тем не менее повторное нарушение грозит уже арестом до 30 суток.

Доказательством своей невиновности Алексей Севастьянов называет запись с видеорегистратора машины, которая не могла выехать со стоянки и сняла демонтаж. Этот ролик он направил Андрею Бабушкину, и тот даже сделал посекундное заключение. «На видео какой-то нестационарный объект хотят взломать и увезти… Севастьянов представился, показал паспорт, попросил представиться и сказать, что делают. Полковник его толкает и говорит, что его самого трогают. Полицейский специально дает видеокомментарий, что Севастьянов якобы применяет насилие в отношении полицейского, пытается создать провокацию… Когда Севастьянов требует объяснить, что происходит, полицейский его толкает и говорит: „Парня этого в машину и в отдел“… После этого прапорщик ОМОНа с видеокамерой толкает в шею неизвестного мужчину», — говорит член СПЧ корреспонденту «URA.RU».

Андрей Бабушкин прямо заявил, что Севастьянов в рамках закона просил представиться и разъяснить «правовые основания по захвату объекта». Силовики никаких претензий ему не предъявляли. Поэтому «действия подполковника полиции и неизвестного провокатора», по словам Бабушкина, содержат признаки преступления по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). «Севастьянов был одним из самых активных и авторитетных омбудсменов в регионах. Естественно, у него накопилось много недоброжелателей. И сейчас он оказался беззащитен перед произволом недобросовестных силовиков», — говорит член СПЧ. Он просит Федотова, Москалькову, Кондратьева и Сергеева «принять меры по защите подвергшегося незаконному преследованию правозащитника и строжайшему наказанию виновных».

В челябинской полиции предпочитают подробно не комментировать эпизод. В пресс-службе ГУ МВД по региону лишь сообщили, что «по факту сообщения Севастьянова в СМИ» об инциденте проводится проверка.

Неприятности Алексея Севастьянова начались после того, как он вернулся из Москвы и возглавил региональное отделение партии «Родина», чтобы вместе с экс-губернатором Михаилом Юревичем баллотироваться в Госдуму. Бывшему главе региона не удалось зарегистрироваться. Севастьянов проиграл в Металлургическом округе Владимиру Бурматову, одному из лидеров «Молодой гвардии „Единой России“».

Севастьянов подозревает мгеровцев в организации рейдерского захвата стояночного бизнеса его семьи и дружественных предпринимателей (в том числе депутата гордумы Александра Воложанина).

Власти утверждают, что экс-омбудсмен мошенническим образом получил в аренду землю под стоянки. К этому апеллирует и лидер окружной структуры «МГЕР» Дамир Утарбеков. Он работает замруководителя службы демонтажа и уверяет, что учреждение действует по закону, опровергает обвинения Севастьянова.

Экс-омбудсмен подал несколько исков в суд, решения пока не вынесены.