В тюменской больнице с менингитом остаются десять дошколят

В Областной инфекционной больнице в пятницу, 21 июля, остаются десять тюменских дошколят с энтеровирусной инфекцией — серозным менингитом. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в областном департаменте здравоохранения.
«Из 15 детей пятеро выписаны, на лечении остаются десять человек», — сообщили в департаменте, подчеркнув, что никакой угрозы возникновения эпидемии нет. «Подобные случаи — не редкость, просто летом их становится больше. Надо помнить о мерах предосторожности и соблюдать правила личной гигиены», — отметили там.
Ранее в тюменском управлении Роспотребнадзора сообщили о 27 случаях энтеровирусной инфекции с начала мая, у 80% заболевших был диагностирован серозный менингит. По сообщению ведомства, заболели дети из 11 детских садов Тюмени. Случаи заболевания носят единичный характер, подчеркнули в ведомстве, а распространялся вирус, возможно, совсем не в детских коллективах — в городе зарегистрированы семейные очаги инфекции.