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Главные новости Тюменской области
11:45  21 июля 2017 0

В тюменской больнице с менингитом остаются десять дошколят

Верхняя Пышма. Клипарт, врач, прием у врача, участковый врач, терапевт
Пять детей уже выписали из инфекционной больницыФото: Нина Калинина © URA.RU

В Областной инфекционной больнице в пятницу, 21 июля, остаются десять тюменских дошколят с энтеровирусной инфекцией — серозным менингитом. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в областном департаменте здравоохранения.

«Из 15 детей пятеро выписаны, на лечении остаются десять человек», — сообщили в департаменте, подчеркнув, что никакой угрозы возникновения эпидемии нет. «Подобные случаи — не редкость, просто летом их становится больше. Надо помнить о мерах предосторожности и соблюдать правила личной гигиены», — отметили там.

Ранее в тюменском управлении Роспотребнадзора сообщили о 27 случаях энтеровирусной инфекции с начала мая, у 80% заболевших был диагностирован серозный менингит. По сообщению ведомства, заболели дети из 11 детских садов Тюмени. Случаи заболевания носят единичный характер, подчеркнули в ведомстве, а распространялся вирус, возможно, совсем не в детских коллективах — в городе зарегистрированы семейные очаги инфекции.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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