В УМВД по Тюменской области произошли кадровые перестановки. Теперь должность руководителя управления по вопросам миграции занимает Дмитрий Мамонтов.
О назначении Мамонтова в пятницу, 21 июля, сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области. Нового руководителя коллективу представил врио начальника регионального УМВД полковник полиции Валерий Суворов. Мамонтов подчеркнул, что настроен на эффективную и плодотворную работу. Сам коллектив, который теперь находится в его подчинении, он назвал хорошим и трудоспособным.
До получения этой должности Мамонтов работал заместителем начальника УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области. Большую часть трудовой биографии он служил на различных должностях в системе уголовного розыска, а с 2014 года перешел в подразделение по вопросам миграции.
Получить комментарий от пресс-службы УМВД по Тюменской области о судьбе предыдущего руководителя управления, Олега Ростовцева, которого назначили на эту же должность ровно год назад, «URA.RU» не удалось. В пресс-службе никто не брал трубку.