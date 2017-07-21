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Главные новости Тюменской области
15:54  21 июля 2017 0

Мигрантами в Тюменской области займется «варяг» из Новосибирска

В управление по вопросам миграции областной полиции назначен новый начальник - Дмитрий Мамонтовфото - пресс-служба УМВД по Тюменской области

В УМВД по Тюменской области произошли кадровые перестановки. Теперь должность руководителя управления по вопросам миграции занимает Дмитрий Мамонтов.

О назначении Мамонтова в пятницу, 21 июля, сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области. Нового руководителя коллективу представил врио начальника регионального УМВД полковник полиции Валерий Суворов. Мамонтов подчеркнул, что настроен на эффективную и плодотворную работу. Сам коллектив, который теперь находится в его подчинении, он назвал хорошим и трудоспособным.

До получения этой должности Мамонтов работал заместителем начальника УВМ ГУ МВД России по Новосибирской области. Большую часть трудовой биографии он служил на различных должностях в системе уголовного розыска, а с 2014 года перешел в подразделение по вопросам миграции.

Получить комментарий от пресс-службы УМВД по Тюменской области о судьбе предыдущего руководителя управления, Олега Ростовцева, которого назначили на эту же должность ровно год назад, «URA.RU» не удалось. В пресс-службе никто не брал трубку.

Анна Гринь
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