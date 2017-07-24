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24 июля 2017
18:48  24 июля 2017 1

Шарлиз Терон призналась, что ее отца застрелила мать

Голливудская звезда выступила во время интервью с откровениемФото: Flickr

Американская актриса Шарлиз Терон рассказала, что ее отца застрелила мать. С таким откровением голливудская звезда выступила во время интервью радиоведущему Говарду Стерну.

Терон признала, что скрывала истинную причину смерти отца много лет. «Папа был запойным алкоголиком. Я жила в постоянном ощущении страха. Кому захочется такое вспоминать?», — рассказала она.

Однажды ночью Чарльз Терон пришел домой в сильном алкогольном опьянении и стал угрожать жене и дочери. По словам актрисы, ее мать застрелила отца, потому что иначе он мог бы убить их обеих. После этого события Терон много лет ходила к психотерапевту.

В 1991 году суд оправдал мать Шарлиз Терон, признав убийство необходимой самообороной, передают «Вести».

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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