Американская актриса Шарлиз Терон рассказала, что ее отца застрелила мать. С таким откровением голливудская звезда выступила во время интервью радиоведущему Говарду Стерну.
Терон признала, что скрывала истинную причину смерти отца много лет. «Папа был запойным алкоголиком. Я жила в постоянном ощущении страха. Кому захочется такое вспоминать?», — рассказала она.
Однажды ночью Чарльз Терон пришел домой в сильном алкогольном опьянении и стал угрожать жене и дочери. По словам актрисы, ее мать застрелила отца, потому что иначе он мог бы убить их обеих. После этого события Терон много лет ходила к психотерапевту.
В 1991 году суд оправдал мать Шарлиз Терон, признав убийство необходимой самообороной, передают «Вести».