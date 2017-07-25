Рейс из Перми в Анталью задержали почти на сутки. Пассажиры устроили бунт в аэропорту, пишут очевидцы в соцсетях.
«Чартерный рейс Пермь — Анталья, выполняемый авиакомпанией Onur Air, был задержан на 21 час. Рейсы отменяли и назначали много раз, из-за чего начался бунт», — пишет в Сети одна из пассажирок Дарья Кот.
В пермском аэропорту «URA.RU» пояснили, что самолет в Турцию должен был вылететь в 8 утра 24 июля, но по вине авиакомпании вылетел лишь в 5:42 25 июля», — рассказала пресс-секретарь «Большого Савино» Юлия Отраднова.
Сейчас в отношении турецкой авиакомпании, которая организовала рейс, проводит проверку транспортная прокуратура, сообщает «РБК-Пермь».