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11:21  25 июля 2017 0

Вылет из Перми в Турцию задержали почти на сутки. Пассажиры устроили бунт. ВИДЕО

В отношении турецкой авиакомпании транспортная прокуратура начала проверкуФото: скриншот с видео Дарьи Кот

Рейс из Перми в Анталью задержали почти на сутки. Пассажиры устроили бунт в аэропорту, пишут очевидцы в соцсетях.

«Чартерный рейс Пермь — Анталья, выполняемый авиакомпанией Onur Air, был задержан на 21 час. Рейсы отменяли и назначали много раз, из-за чего начался бунт», — пишет в Сети одна из пассажирок Дарья Кот.

В пермском аэропорту «URA.RU» пояснили, что самолет в Турцию должен был вылететь в 8 утра 24 июля, но по вине авиакомпании вылетел лишь в 5:42 25 июля», — рассказала пресс-секретарь «Большого Савино» Юлия Отраднова.

Сейчас в отношении турецкой авиакомпании, которая организовала рейс, проводит проверку транспортная прокуратура, сообщает «РБК-Пермь».

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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