Пермскому танкисту, потерявшему ногу на СВО, бесплатно восстановили зубы

Пермская стоматологическая клиника АRT S бесплатно восстановила зубы танкисту, который потерял ногу на спецоперации. Об этом URA.RU рассказал директор клиники Александр Павлюк. В беседе с агентством предприниматель пояснил, что помочь бойцу попросил его друг, руководитель сообщества «Вежливые люди» Александр Панасенко.
«Руководитель волонтерского движения „Вежливые люди“ Александр Панасенко попросил меня помочь участнику СВО и я с удовольствием откликнулся на его просьбу. Вот только что буквально у нас был боец, танкист. Молодой парень, ему на фронте ногу оторвало, но он опять рвется на передовую. У него передних зубов не было. Мы ему сделали бесплатно протезирование и подлечили зубы на 250 тыс рублей», — рассказал Павлюк.
Директор стоматклиники также отметил, что бесплатно оказывает бойцам СВО помощь в лечении зубов «по зову сердца» с начала спецоперации, 2022 года. «Я патриот своей страны, и считаю, что коллегам стоит следовать нашему примеру, ведь эти парни нашу родину защищают. У меня и работник мобилизованный сейчас на фронте — воюет штурмовиком», — пояснил Павлюк. Предприниматель добавил, что он регулярно оказывает финансовую помощь одному из благотворительных фондов, а также отправляет медикаменты и лекарства в госпиталь в Донецк.
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