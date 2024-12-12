Пермскому танкисту, потерявшему ногу на СВО, бесплатно восстановили зубы

В Перми стоматологическая клиника бесплатно лечит зубы участникам спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В клинике пермяку провели бесплатное протезирование и лечение зубов
В клинике пермяку провели бесплатное протезирование и лечение зубов Фото:

Пермская стоматологическая клиника АRT S бесплатно восстановила зубы танкисту, который потерял ногу на спецоперации. Об этом URA.RU рассказал директор клиники Александр Павлюк. В беседе с агентством предприниматель пояснил, что помочь бойцу попросил его друг, руководитель сообщества «Вежливые люди» Александр Панасенко.

«Руководитель волонтерского движения „Вежливые люди“ Александр Панасенко попросил меня помочь участнику СВО и я с удовольствием откликнулся на его просьбу. Вот только что буквально у нас был боец, танкист. Молодой парень, ему на фронте ногу оторвало, но он опять рвется на передовую. У него передних зубов не было. Мы ему сделали бесплатно протезирование и подлечили зубы на 250 тыс рублей», — рассказал Павлюк.

Директор стоматклиники также отметил, что бесплатно оказывает бойцам СВО помощь в лечении зубов «по зову сердца» с начала спецоперации, 2022 года. «Я патриот своей страны, и считаю, что коллегам стоит следовать нашему примеру, ведь эти парни нашу родину защищают. У меня и работник мобилизованный сейчас на фронте — воюет штурмовиком», — пояснил Павлюк. Предприниматель добавил, что он регулярно оказывает финансовую помощь одному из благотворительных фондов, а также отправляет медикаменты и лекарства в госпиталь в Донецк.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская стоматологическая клиника АRT S бесплатно восстановила зубы танкисту, который потерял ногу на спецоперации. Об этом URA.RU рассказал директор клиники Александр Павлюк. В беседе с агентством предприниматель пояснил, что помочь бойцу попросил его друг, руководитель сообщества «Вежливые люди» Александр Панасенко. «Руководитель волонтерского движения „Вежливые люди“ Александр Панасенко попросил меня помочь участнику СВО и я с удовольствием откликнулся на его просьбу. Вот только что буквально у нас был боец, танкист. Молодой парень, ему на фронте ногу оторвало, но он опять рвется на передовую. У него передних зубов не было. Мы ему сделали бесплатно протезирование и подлечили зубы на 250 тыс рублей», — рассказал Павлюк. Директор стоматклиники также отметил, что бесплатно оказывает бойцам СВО помощь в лечении зубов «по зову сердца» с начала спецоперации, 2022 года. «Я патриот своей страны, и считаю, что коллегам стоит следовать нашему примеру, ведь эти парни нашу родину защищают. У меня и работник мобилизованный сейчас на фронте — воюет штурмовиком», — пояснил Павлюк. Предприниматель добавил, что он регулярно оказывает финансовую помощь одному из благотворительных фондов, а также отправляет медикаменты и лекарства в госпиталь в Донецк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...