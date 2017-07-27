В мэрии Перми кадровые перестановки — глава комитета по культуре Вячеслав Торчинский назначен исполняющим обязанности руководителя Свердловского района Перми. Эксперты оценивают это как повышение.
В четверг, 27 июля, глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о назначении Вячеслава Торчинского и. о. администрации Свердловского района. К своим новым обязанностям чиновник приступает с 31 июля. В августе его представят депутатам на пленарном заседании гордумы в новом качестве. «Кто будет новым руководителем комитета по культуре — пока неизвестно», — пояснил «URA.RU» в пресс-службе мэрии.
Торчинский занимал пост председателя комитета по культуре, начальника департамента культуры и молодежной политики с 2011 года. «Он большой профессионал, который много сделал для города, вспомнить хотя бы фестиваль „Белые ночи“, нынешние фестивали. Будет жаль, если после его ухода работа департамента будет переформатирована», — говорит политтехнолог Николай Иванов.
Вместе с тем эксперт считает, что переход чиновника на новую должность следует рассматривать как повышение: «Свердловский район — крупнейший в городе и один из самых крупных в стране. Вячеславу Марковичу придется заниматься более широким комплексом вопросов, чем он занимался ранее. Главное для него на новой должности — выстроить отношения с руководителями промышленных предприятий — „Авиадвигатель“, „Пермские моторы“, „Протон-ПМ“, „Редуктор-ПМ“ и так далее».