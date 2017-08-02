При взрыве на военных складах в Абхазии пострадали 20 граждан России. Как сообщил министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия, всех пострадавших доставили в больницы.
Среди пострадавших оказались не только военнообязанные, но и туристы, сообщает «Национальная служба новостей». По данным минздрава республики, в общей сложности от взрывов пострадали около 30 человек, они получили ранения разной степени тяжести.
Взрыв на складах произошел в селе Приморском в Гудаутском районе. На место инцидента выехали представители Миноброны, МВД и МЧС Абхазии. В настоящее время экстренные службы стараются не допустить распространения пожара, который возник после взрыва, уточняет портал «Русская планета».
В домах, находящихся в непосредственной близости от места происшествия, выбиты стекла. Кроме того, для избежание попадания каких-либо осколков в проезжающие машины, ограничено движение по республиканской трассе Сухум — Новый Афон. Ростуризм призвал россиян в Абхазии к соблюдению спокойствия и осторожности, пишет RT.
При виде столба дыма от взрыва на складе отдыхающие на пляже выбегали из моря и забирали детей. На опубликованном РЕН ТВ видео слышно, как за кадром малыши кричат: «Мама, я боюсь».