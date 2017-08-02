Число пострадавших от взрыва на военных складах в Абхазии возросло до 50 человек. По свидетельствам очевидцев, взрывной волной оказались выбиты окна в радиусе нескольких километров.
«Был на границе с Россией, в какой-то момент всё вздрогнуло, все испугались. Сам я живу в Пицунде, там все сперва подумали, что трансформатор взорвался, а потом второй хлопок — вообще ничего не было понятно», — цитирует местного жителя телеканал RT.
Напомним, что инцидент произошел в селе Приморское Гудаутского района. По уточненным данным издания РБК, среди пострадавших 20 граждан России, один из которых находится в стабильно тяжелом состоянии.