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02 августа 2017
Главные новости Москвы
23:41  02 августа 2017 0

Выяснились подробности взрыва на военном складе в Абхазии

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв., взрыв
При взрыве на объектах Минобороны Абхазии пострадали 19 граждан РоссииФото: Pixabay

Число пострадавших от взрыва на военных складах в Абхазии возросло до 50 человек. По свидетельствам очевидцев, взрывной волной оказались выбиты окна в радиусе нескольких километров.

«Был на границе с Россией, в какой-то момент всё вздрогнуло, все испугались. Сам я живу в Пицунде, там все сперва подумали, что трансформатор взорвался, а потом второй хлопок — вообще ничего не было понятно», — цитирует местного жителя телеканал RT.

Напомним, что инцидент произошел в селе Приморское Гудаутского района. По уточненным данным издания РБК, среди пострадавших 20 граждан России, один из которых находится в стабильно тяжелом состоянии.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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