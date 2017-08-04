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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Свердловской области
12:42  04 августа 2017 0

На Урале кандидаты в депутаты устроили агитацию избирателей на месте гибели ребенка. ФОТО

Сломанное дерево в детском парке Курган, сломанное дерево
Горожан пригласили на заброшенную поляну для агитацииФото: Игорь Меркулов © URA.RU (архивное фото)

В Красноуральске кандидаты в депутаты пригласили избирателей на встречу на том месте, где шесть лет назад дерево убило 11-летнюю девочку.

Объявления о том, что 3 августа на улице Строителей, 4 (детская площадка) состоится встреча с кандидатами в депутаты Владиславом Бекбулатовым, Татьяной Ахмадуллиной и Алексеем Медведевым, были наклеены повсюду в Красноуральске. Люди пришли по указанному адресу, и оказалось, что это заросшая травой поляна, где еще шесть лет назад деревом убило ребенка — ветка тополя упала на голову 11-летней Кати Гребневой. После того несчастного случая тополь спилили и на заброшенной детской площадке одиноко торчит пень.

«Я был на этой встрече. Увидев, куда они нас позвали, кандидаты попросили всех перейти оттуда метров на 50 в сторону, во двор другого дома. Видимо, кто-то из их помощников, давая объявления, не подумал, указывая адрес», — рассказал «URA.RU» местный житель Дмитрий Ивашевский.

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Такие объявления появились на улицах города Фото: Дмитрий Ивашевский

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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