В детских садах Екатеринбурга откроют школы

В ближайшие годы часть детских садов в Екатеринбурге начнут переделывать под школы. Связано это с уменьшением числа малышей и ростом количества учеников. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы по развитию образования рассказала глава департамента образования мэрии Инна Гумбатова, сообщает корреспондент URA.RU.
«Были годы повышения рождаемости, эти ребята сейчас подросли. Поэтому мы с вами в ближайшие семь лет будем наблюдать увеличение контингента школьников. И при этом будет уменьшаться, что сейчас и происходит, количество дошкольников. Это надо учитывать при планировании строительства новых учебных заведений. Мы даже думаем, что, возможно, придется через несколько лет отдельные детские сады переоборудовать под здания начальной школы», — объяснила Гумбатова.
Может коснуться это и тех дошкольных учреждений, что находятся в частных руках. Город их сейчас возвращает в свое ведение. Возможно, в будущем эти детские сады тоже станут школами.
В новом учебном году за парты сели 210 тысяч ребят. Из них 18 тысяч — это первоклассники. И 337 детских садов приняли 67 тысяч малышей.
