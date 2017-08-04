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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Свердловской области
20:12  04 августа 2017 0

«Кто здесь хозяин?» Экс-глава «уральской рублевки» попал в ДТП. ФОТО

По словам депутата местной думы, участнику аварии - бывшему главе Сысерти - набили мордуФото: со страницы Евгения Белоносова в Facebook

Бывший глава Сысерти Вадим Старков попал в ДТП. Авария произошла после выезда им на встречную полосу: Старков на своем Range Rover столкнулся с легковушкой Peugeot, выезжавшей с заправки. Однако помятым железом дело не ограничилось.

Как рассказал на своей странице в Facebook депутат Сысертской городской думы Евгений Белоносов, «хозяин Земли Сысертской» решил показать, «кто здесь хозяин», и предъявил по понятиям владельцу пострадавшего автомобиля, за что был бит. «Поехал снимать побои», — сообщил Белоносов.

Сам экс-глава Сысерти в разговоре с «URA.RU» подтвердил факт аварии («так, шоркнулись немного»), однако драку с водителем «Пежо» категорически опроверг. «Бред какой-то, — заявил агентству Вадим Старков. — Я действительно поехал, но не побои снимать, а проходить медосвидетельствование, что я трезвый, это было дело».

Вадим Старков избрался на пост Сысерти в 2009-м и занимал его четыре года. В 2013-м он проиграл выборы «колбасному королю» Александру Карамышеву.

По словам экс-мэра, они с «оппонетом» «лишь шоркнулись»
Фото: со страницы Евгений Белоносова в Facebook

Андрей Гусельников
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