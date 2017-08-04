Бывший глава Сысерти Вадим Старков попал в ДТП. Авария произошла после выезда им на встречную полосу: Старков на своем Range Rover столкнулся с легковушкой Peugeot, выезжавшей с заправки. Однако помятым железом дело не ограничилось.
Как рассказал на своей странице в Facebook депутат Сысертской городской думы Евгений Белоносов, «хозяин Земли Сысертской» решил показать, «кто здесь хозяин», и предъявил по понятиям владельцу пострадавшего автомобиля, за что был бит. «Поехал снимать побои», — сообщил Белоносов.
Сам экс-глава Сысерти в разговоре с «URA.RU» подтвердил факт аварии («так, шоркнулись немного»), однако драку с водителем «Пежо» категорически опроверг. «Бред какой-то, — заявил агентству Вадим Старков. — Я действительно поехал, но не побои снимать, а проходить медосвидетельствование, что я трезвый, это было дело».
Вадим Старков избрался на пост Сысерти в 2009-м и занимал его четыре года. В 2013-м он проиграл выборы «колбасному королю» Александру Карамышеву.