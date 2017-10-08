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08 октября 2017
07 октября 2017
08:00  08 октября 2017 0

Захарова сравнила действия властей Украины со средневековой охотой на ведьм

Медиа-форум
Мария Захарова раскритиковала действия КиеваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила высылку журналиста НТВ Вячеслава Немышева украинскими властями со средневековой охотой на ведьм.

«Забрали с улицы просто по требованию какого-то гражданина. Немножко напоминает средневековью охоту на ведьм», — приводит РБК слова Захаровой.

Корреспондент НТВ Немышев был задержан в киевской полицией 4 октября прямо во время репортажа. Работе журналистов тогда помешал неизвестный мужчина, который в дальнейшем потребовал от прибывших на место конфликта сотрудников полиции задержать корреспондента. Так они и поступили. Позже он был допрошен Службой Безопасности Украины, а при обыске у него нашли аккредитацию Донецкой народной республики.

На следующий день, 5 октября, Немышев был выслан в Россию. Ему на три года запретили въезд на Украину, поскольку правоохранители обвинили его в подготовке антиукраинских материалов.

Сергей Демин
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