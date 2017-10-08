На Украине вместо памятника Ленину поставили бюст опекуна Пушкина. ВИДЕО

09:31 08 октября 2017 0

Иван Инзов был попечителем иностранных колонистов Фото: скриншот видео

В Болграде Одесской области Украины прошла церемония открытия бюста генералу Русской Императорской армии Ивану Инзову, которого называют опекуном Александра Пушкина в то время, когда он пребывал в ссылке.

До этого на месте монумента находился памятник Владимиру Ленину. На пьедестале бюста высечены слова «Генералу Инзову — основателю Болграда». Во время церемонии Башкан Гагаузии Ирина Влах заявила о важности того, чтобы «история восстанавливала свои права, объединяла нас всех и обязательно под мирным небом». Зампредседатель Одесской областной рады Юрий Димчогло добавил, что Ивану Инзову удалось связать государство и общество: «Редкий пример сегодня для нас, потому что зачастую государство живет своими проблемами, общество — своими».

Отметим, генерал Инзов был попечителем иностранных колонистов на территории, где сегодня располагается современная Одесская область.

Видео: YouTube gagauzinfomd