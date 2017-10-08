{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 октября 2017
07 октября 2017
09:31  08 октября 2017 0

На Украине вместо памятника Ленину поставили бюст опекуна Пушкина. ВИДЕО

Иван Инзов был попечителем иностранных колонистовФото: скриншот видео

В Болграде Одесской области Украины прошла церемония открытия бюста генералу Русской Императорской армии Ивану Инзову, которого называют опекуном Александра Пушкина в то время, когда он пребывал в ссылке.

До этого на месте монумента находился памятник Владимиру Ленину. На пьедестале бюста высечены слова «Генералу Инзову — основателю Болграда». Во время церемонии Башкан Гагаузии Ирина Влах заявила о важности того, чтобы «история восстанавливала свои права, объединяла нас всех и обязательно под мирным небом». Зампредседатель Одесской областной рады Юрий Димчогло добавил, что Ивану Инзову удалось связать государство и общество: «Редкий пример сегодня для нас, потому что зачастую государство живет своими проблемами, общество — своими».

Отметим, генерал Инзов был попечителем иностранных колонистов на территории, где сегодня располагается современная Одесская область.

Видео: YouTube gagauzinfomd

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров