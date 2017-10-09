Госдума будет разъяснять «непонятные законы» в соцсетях

08:08 09 октября 2017 6

Парламентарии решили выйти в виртуальность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

К ноябрю российский парламент запустит в интернете сразу три проекта по разъяснению россиянам законов, которые те не понимают и «неверно интерпретируют». Таким способом депутаты хотят избежать недовольства избирателей. В Сети появятся инфографика, видео и графические карточки законопроектов.

«Самые непонятные» законодательные инициативы будут выявлять в ходе соцопросов, по итогам которых будут готовить разъяснительные материалы. Любой пользователь также сможет разместить свой вопрос не только под постами на страницах Госдумы, но и на своей личной странице, снабдив хэштегом «#ДумаОтвечает».

Еще один проект направлен на сбор обращений граждан через соцсети: специальная программа будут отслеживать их и передавать в существующую систему по сбору обращений, сообщают «Ведомости». Третье направление более традиционно — это сотрудничество с ведущими интернет-СМИ.

Аналитики предрекают два «скользких места» при реализации этих идей: усиление троллинга со стороны оппозиции и соблазн для думцев по максимуму перевести отношения с избирателями в «виртуальную сферу». К тому же интернет-ресурсы парламента вообще не слишком популярны. За последний месяц новости в официальной группе Госдумы в сети «ВКонтакте» набирали по 10 тыс. просмотров — это в в пять раз меньше, чем результаты записей лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Впрочем, по сравнению с нынешним положением дел инициатива думцев все равно выглядит шагом вперед.