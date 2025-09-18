В аэропорту Самары введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Причиной ограничений является обеспечение безопасности полетов, сообщил Кореняко
Причиной ограничений является обеспечение безопасности полетов, сообщил Кореняко

Введены ограничения на прием и выпуск судов в самарской авиагавани Курумоч. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. 

«Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в своем telegram-канале. Отмечается, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что о введении аналогичных ограничений в аэропортах Волгограда и Саратова. На данный момент в первом из них ограничения сняты. Об этом также сообщал Кореняко.

