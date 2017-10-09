Молодые пермяки, которых заманили на выборы губернатора обещанными билетами в кино, столкнулись с проблемой: акция еще не закончилось, а подарков больше нет. Впрочем, в одной из сетей кинотеатров «URA.RU» заверили, что билеты по-прежнему выдают.
Политолог и активист пермского отделения ЛДПР Богдан Константинов на своей странице в Facebook сообщил, что в сети кинотеатров «Синема Парк» прекратили выдавать билеты в кино по флаерам, которые пермяки получили на выборах 10 сентября.
«„Синема Парк“ обманывает молодых избирателей. Акция не закончилась, а билетов уже нет!» — пишет либерал-демократ. Он также приложил фото объявления в кассе кинотеатра: «Обмен по флаерам „Выбирай кино“ 08.10.2017 закончен! Билетов нет». Один из пользователей оставил под публикацией язвительный комментарий: «Продаваться не надо было молодежи».
Флаеры «Выбирай кино» раздавали 10 сентября на избирательных участках. Подарок получили участники выборов в возрасте от 18 до 35 лет. Всего было распространено порядка 80 тысяч таких листовок. Эту идею привлечения избирателей на выборы приписывают штабу политтехнологов при администрации Перми. Однако официально инициатором акции является некая некоммерческая организация «Студенческие отряды».
В сети «Синема Парк» не удалось получить комментарий относительно ситуации с прекращением обмена флаеров на билеты. В сети «Киномакс» корреспонденту «URA.RU» пояснили, что акция действует до 11 октября — в их кинотеатрах по-прежнему можно получить билеты.